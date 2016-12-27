Неприятного запаха в Щелкове больше не будет

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Обрушенные камеры гашения канализации восстановили в микрорайоне Богородское подмосковного Щелкова, сообщил телеканал "360".

Весной из-за резкого потепления и попадания ливневых стоков в коллекторах обрушились перекрытия камеры гашения по улице Мичурина. Это привело к распространению зловонного запаха по улицам микрорайона.

"Установлены системы воздухоочистки. Уникальность в следующем: очистка воздуха будет осуществляться на 99,9%. Можно сказать, что все неприятные запахи, которые в Щелкове присутствовали в последнее время, не останутся абсолютно", – сказал менеджер проекта ООО "Тандем проект" Денис Незамаев.