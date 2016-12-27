По улицам Подольска проехала военная техника

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Подольский зенитно-ракетный полк заступил на боевое дежурство после перевооружения. В честь этого военная техника, основу которой составили ЗРК нового поколения С-400, проехала по улицам Подольска, сообщил телеканал "360".

"Сегодня знаменательный для нашего объединения день. Один из наших полков – Подольский зенитно-ракетный полк – заступает на боевое дежурство, завершив сложную работу по перевооружению на новую зенитно-ракетную систему С-400. Это очень важно, потому что с этого момента существенно возрастут боевые возможности полка", – сказал заместитель командующего первой Ордена Ленина армии противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения Андрей Приходько.

Как уточняется в материале, в Подмосковье базируется более 50 зенитно-ракетных полков. Они окружают столицу в два кольца, надежно защищая от атаки с воздуха.