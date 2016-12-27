На ярмарке в Химках появились недобросовестные продавцы

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Действия недобросовестных конкурентов, расположившихся в праздничных развалах, чуть не привели к срыву новогодней ярмарки в подмосковных Химках, сообщил телеканал "360".

"Я считаю, что результат проведения ярмарки — понизить цены и дать возможность выбора жителям микрорайона Сходня", – сказал заместитель главы администрации городского округа Химки Игорь Панчук.

Товары в новогодних развалах традиционно идут со скидками. Однако продавцы расположенных неподалеку магазинов заметили, что на ярмарке появились недобросовестные торговцы.

В администрации объяснили, что ярмарка организована в соответствии с действующим законодательством. Подобные праздничные развалы также будут работать в парке Толстого и в сквере "Юность".