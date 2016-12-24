Фестиваль "Новогодняя лыжня" прошел в Одинцове

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В подмосковном Одинцове прошел фестиваль "Новогодняя лыжня". Спортивное мероприятие открыла глава благотворительного фонда "Исток" Екатерина Богдасарова. Об этом сообщил телеканал "360".

В фестивале, прошедшем на одной из лучших трасс в стране в парке имени Ларисы Лазутиной, приняли участие воспитанники школы-интерната "Содружество". Екатерина Богдасарова вручила им лыжи и другие новогодние подарки.

"Зимние виды спорта — прекрасная возможность провести время с семьей на свежем воздухе, закалить здоровье и дух. У взрослых впереди праздники, а у детей — каникулы. Поздравляю с наступающими, хорошенько отдохните! И дружно занимайтесь спортом!" — сказала президент фонда.

На фестивале также были организованы фотозона, контактный зоопарк, выступление оркестра с солистами Дедами Морозами и катание на упряжках.