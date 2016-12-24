Центр для детей с ограниченными возможностями открылся в Краснознаменске

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Миницентр для детей-инвалидов открыли в подмосковном Краснознаменске. Новый центр стал десятым в ряду подобных учреждений в Московской области, сообщил телеканал "360".

"Этот центр для тех, кто имеет детей с особенностями. Данный центр позволит детям развивать художественные способности, моторику, двигательные системы. Здесь целый комплекс всевозможных мероприятий, которые можно проводить в целях реабилитации, в целях развития этих детей с определенными отклонениями", — сказал глава городского округа Андрей Ильин.

Центр открыли после капитального ремонта. В игровой комнате появились обучающие программы, бассейн в шариками и развивающие игрушки.

