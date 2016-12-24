Рузское отделение МВД получило новый комплекс зданий

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. В Рузе отделение МВД получило комплекс новых зданий.

В церемонии открытия приняли участие глава Главного управления МВД РФ по Московской области Виктор Пауков, его заместитель Сергей Мальков, глава администрации Рузского района Максим Тарханов, представители региональных министерств и общественные деятели. Об этом сообщил телеканал "360".

"Хочу поздравить вас от себя лично, а также от руководства Главного управления МВД России по Московской области с открытием нового здания территориального органа внутренних дел. Благодаря руководству МВД России, а также администрации Рузского муниципального района удалось поставить в строй столь прекрасное здание, в котором в дальнейшем вы будете проходить службу", — сказал Пауков.

Шесть зданий нового комплекс занимают 1,46 гектаров. Туда входят два контрольно-пропускных пункта, четырехэтажное административное здание, гараж, трехэтажный ФОК и вольеры для собак. В комплексе будет работать около 200 человек.