Фестиваль "Новогодняя лыжня" состоится в подмосковном Одинцове

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. 24 декабря, в субботу, в подмосковном Одинцове впервые пройдет Открытый фестиваль Московской области "Новогодняя лыжня". Мероприятие состоится в рамках программы "Олимпийское движение — детям Подмосковья". Об этом со ссылкой на пресс-службу главы подмосковного Минспорта Романа Терюшкова сообщил телеканал "360".

"Лыжи всегда были любимым зимним видом спорта в нашей стране, закалявшим здоровье и придававшим силы. Дистанции трасс специально сформированы исходя из возраста и подготовки участников. Лучше места для проведения массового забега не найти: парк Ларисы Лазутиной отлично оборудован, здесь созданы все условия. Да и дух тут тоже особенный, ведь это детище пятикратной олимпийской чемпионки и 11-кратной победительницы мировых первенств", — сказал Терюшков.

Участников соревнований разделят по возрастным категориям. Также для участников подготовят новогодние сюрпризы: контактный зоопарк, лаунж-зону с Дедом Морозом и "Снежную фотозону".