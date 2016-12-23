Более 10 инвесторов заинтересовались проектом легкого метро в Подмосковье

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Более 10 крупнейших инвесторов, в том числе и зарубежных, заинтересовались проектом легкого метро в Московской области. Их общий вклад в строительство инфраструктурного объекта может составить до 70%. Этот вопрос обсудили на ежегодном форуме "Инфраструктурные проекты России". В нем приняли участие более 700 человек, сообщил телеканал "360".

Возведение легкого метро начнется через два года. Запустить его планируют в 2022 году. Общая длина сети составит около 246 километров и соединит крупные подмосковные города и аэропорты. Первый участок свяжет микрорайон Кузнечики в Подольске и Домодедово.