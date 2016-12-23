Все объекты к чемпионату мира-2018 будут готовы в Подмосковье вовремя

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Подмосковные объекты спорта, которые будут задействованы на Чемпионате мира-2018 в России, будут введены в эксплуатацию вовремя. Об этом со ссылкой на министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова сообщил телеканал "360". На данный момент в Подмосковье разрабатывают сметы и документации 11 тренировочных площадок, на которых будут готовиться различные сборные. Отставаний от графика нет.

"В рамках 518-го постановления эти площадки были определены, разработан федеральный план графика. Мониторинг этого плана реализуется ежедневно. И в этом мониторинге отставаний Московской области нет. Если бы отставание это было, мы бы попали сразу в красную зону и к нам были бы применены дополнительные мероприятия. Но этого ничего не было", — рассказал Терюшков.

По словам главы подмосковного Минспорта, власти региона регулярно получают письма с требованиями ускорить возведение спортивных объектов, однако, по словам Терюшкова, это обычное явление.

"У нас традиционно пишут письма о том, чтобы ускорить — "это важно", "обратите внимание". Такая процедура переписки существует. На данном этапе отставания от плана графика по нашим 11 мероприятиям нет", — добавил Терюшков.

По его словам, в активной фазе строительства сейчас находится тренировочная база в Кратове Раменского района — "Сатурн". Еще 10 площадок активно проектируют. Две из низ получили положительное заключение от экспертной комиссии. Остальные площадки или на выходе, или готовятся к экспертизе.

"Я уверен, что мы эту работу выстроим в срок", — заявил Терюшков.

Он также отметил, что в следующем году введут в эксплуатацию стадион в Кратове и Домодедове. Остальные откроют в апреле 2018 года. С подрядчиками, если они не будут успевать возводить объекты, будут разрывать соглашения.

"Будут расторгнуты контракты. На площадку придут те, кто сможет построить качественные хорошие базы. Ни с кем церемониться мы здесь не будем. Эту работы мы ведем в еженедельном режиме, еженедельно приезжаем на площадку в Кратово и смотрим темпы реализации данных площадок", — заключил Министр физической культуры и спорта Московской области.