Андрей Воробьев попал в топ-10 российских персон по итогам 2016 года

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Компания "Медиалогия" подготовила список российских персон по итогам уходящего года. Рейтинг составляли по частоте упоминаний в российских средствах массовой информации. Об этом сообщил телеканал "360". Губернатор Московской области занял в списке шестое место.

Первое место в рейтинге занял Владимир Путин, второе — Дмитрий Медведев, третье — Дмитрий Песков, четвертое — Сергей Лавров, пятое — Сергей Собянин. Кроме них в список также попали Виталий Мутко, патриарх Кирилл, Рамзан Кадыров и Алексей Улюкаев.