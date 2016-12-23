В МО подвели итоги первого этапа антинаркотической социальной рекламы

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Итоги первого этапа конкурса по созданию социальной антинаркотической рекламы подвели в Главном управлении безопасности Московской области. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на члена организационного комитета, заведующего отделом организации взаимодействия в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров ГУРБ Московской области Александра Зайцева. Комиссия получила от участников 272 работы: 89 видеороликов, 32 сценария и 151 плакат.

"Конкурс по созданию социальной рекламы антинаркотической направленности совершенно неожиданно для членов жюри вышел на международный уровень — к нам поступили работы из Белоруссии и Болгарии. Что касается нашей страны, то конкурс не ограничился только территорией Подмосковья — в нем приняли участие представители из Магадана, Челябинска, Тулы, Санкт-Петербурга, Кургана, Улан-Удэ, Нижнего Новгорода, Самары", — отметил Зайцев.

По словам специалиста, в конкурсную комиссию отправили много интересных и креативных работ. Авторы лучших из них получат призы.