Обманутые дольщики в Одинцове начали сдавать документы новому застройщику

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Обманутые дольщики жилого комплекса "Западные ворота столицы" в подмосковном Одинцове начали сдавать документы новому застройщик — ГК "ПИК". Контракты пайщиков будут перезаключать. Об этом сообщил телеканал "360".

"С 19 декабря текущего года новым инвестором жилого комплекса "Западные ворота столицы" в Одинцове — группой компаний "ПИК" — начат прием документов пострадавших граждан для перезаключения договоров долевого участия в строительстве с новым застройщиком — ООО "Регионстройкомплекс-XXI век" (ГК "ПИК")", — сообщил министр строительного комплекса Московской области Сергей Пахомов.

По его словам, застройщик обязался закончить строительство корпусов недостроенного жилого комплекса.

"В настоящее время ведется строительство корпусов № 2 и № 3, разрабатывается проектная документация на другие объекты жилого комплекса. С вводом в эксплуатацию этого проблемного объекта планируется обеспечить права 1 271 пострадавшего гражданина", — сказал Пахомов.

Глава ведомства также отметил, что корпус №2 и подземная парковка готовы на 70%, а корпус №3 — на 50%. Вместе с этим домом должны будут возвести детский сад.

"Застройщик планирует ввести оба корпуса в четвертом квартале 2017 года. По корпусу № 4, в котором приобрели квартиры 634 гражданина, выполняется корректировка проекта", — добавил Пахомов.