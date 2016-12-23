Госжилинспекция Московской области подвела итоги года

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Госжилинспекция Московской области подвела итоги уходящего года. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу главы ведомства Вадима Сокова.

По его словам, сотрудники региональной Госжилиспекции проверили с начала года 107 144 многоквартирных домов, а также провели 92 822 инспекции деятельности юридических лиц и предпринимателей. С начала года работники Госжилинспекции наложили штрафы, общая сумма которых составила более 303 миллионов рублей.

Госжилинспекция продолжает борьбу с недобросовестными управляющими организации. Одну из компаний в Красногорском районе лишили лицензии. Арбитражный суд также рассматривает дело об еще одной УК, которая действует в Орехово-Зуевском районе. Документы для подачи в суд готовят в отношении одной из химкинских управляющих организаций.

"Социальная миссия Госжилинспекции Московской области — сделать людей ответственными собственниками жилья. Не на словах, а на деле", — отметил Соков.

Сотрудники Госжилинспекции приняли участие в 200 форумах "Управдом" и почти в 70 семинарах для глав советов многоквартирных домов региона. В 2016 году в два раза чаще — один раз в три месяца — стали проводить "Дни открытых дверей" управляющих компаний.

"В 2017 году Госжилинспекция приложит все силы для обеспечения безопасных и комфортных условий проживания граждан", — заключил Соков.