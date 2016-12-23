МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В Подмосковье ввели в эксплуатацию четыре новых газопровода. Они позволят подключиться к газу более 800 жителям деревень Бекасово и Назарьево Наро-Фоминского района, села Семеновское Ступинского района и села Туголес Шатурского района. Общая длина газопроводов составила 13,6 километра. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя подмосковного правительства Дмитрия Пестова.

В 2016 году в Московской области уже ввели в эксплуатацию 66 газопроводов. До конца года они появятся в еще 14 населенных пунктах. Доступ к газу получат более 30,5 тысячи человек.

"В 2017 году по программе "Развитие газификации в Московской области до 2025 года" планируется построить 80 газопроводов в 82 населенных пунктах, где проживают 32,9 тысячи человек", — отметил глава Мособлгаза Дмитрий Голубков.