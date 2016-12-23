Участие в Кремлевской елке примут более 130 подмосковных детей

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. 26 декабря в Кремлевском дворце состоится Общероссийская детская елка. В ней примут участие 132 подмосковных ребенка, вместе с которыми на праздник отправятся 33 учителя и медика. Об этом со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя подмосковного правительства Ольги Забраловой сообщил телеканал "360".

"На Общероссийскую елку приглашены отличники учебы, победители конкурсов и олимпиад, воспитанники детских домов, дети из социально незащищенных семей, дети, чьи родители погибли в "горячих" точках. Ребят ждет новогоднее представление, участие в праздничных конкурсах и развлечениях в Кремлевском дворце", — сообщила Забралова.

Впервые новогодняя елка в Кремле прошла в 1954 году. Тогда музыкальный спектакль для детей показывали в Большом зале Кремлевского дворца.