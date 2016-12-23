В Подмосковье на программу "Доступная среда" выделят более 870 млн рублей

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В 2017 году на реализацию программы "Доступная среда" выделят более 870 миллионов рублей. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой. В 2016 году на реализацию проекта потратили 558,9 миллиона рублей.

"В 2016 году повышен уровень доступности более 100 подмосковных детских садов, школ, спортивных и культурных объектов, медицинских организаций, объектов социального обслуживания. В следующем году эта работа будет продолжена. В рамках программы повышается не только доступность объектов, но и услуг для людей с ограниченными возможностями здоровья. В области работает круглосуточная диспетчерская служба для глухих, учреждения социального обслуживания оснащаются реабилитационным оборудованием, приобретены специализированные компьютеры, переносное оборудование и транспорт для организации реабилитации детей-инвалидов с выездом на дом. В 2017 году впервые предусмотрены средства на обучение русскому жестовому языку переводчиков", — отметила Забралова.

В учреждениях социальной инфраструктуры Подмосковья будут продолжать оборудовать подъемники, пандусы, звукоусилители для слабослышащих и тактильные таблички.

"В 2016 году в центре культуры и творчества детей "Мир" в городском округе Шаховская кинозал оборудован специальным оборудованием для слепых и слабовидящих инвалидов. Приобретено четыре низкопольных автобуса. В социальных учреждениях устанавливают пандусы, подъемники, звукоусилители для слабослышащих, тактильные таблички и другое оборудование для создания доступной среды", — рассказала министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская.