В Подмосковье подвели итоги реализации транспортного проекта "Стрелка"

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. Оператор проекта "Стрелка" ООО "ЕТК" подвел итоги года. Пользователями карты за год стали более 1,5 миллиона человек. В течение года по "Стрелке" совершили более 230 миллионов поездок. Благодаря системе скидок пользователи транспортной карты сэкономили в общей сложности более одного миллиарда рублей. Об этом сообщил телеканал "360".

В 2016 году карту "Стрелка" интегрировали со столичной "Тройкой". Пользователями объединенных карт за время действия проекта уже стали более 100 тысяч человек, которые совершили более 1,8 миллиона поездок. Кроме того 100 человек тестируют брелоки с приложением "Стрелка".

На территории Московской области работают более 1,7 тысячи точек, где можно приобрести транспортную карту региона. ПАО Сбербанк запустил услугу "Автоплатеж". Ею воспользовались 20 тысяч пользователей.

В 2017 году работы над усовершенствованием онлайн-сервисов, развитию инфраструктуры реализации карт и функционалу системы "Стрелка" продолжатся.