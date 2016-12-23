В Подмосковье открыли еще одну станцию по очистке воды

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В Подмосковье ввели в эксплуатацию еще одну станцию по обезжелезиванию воды. Она находится в поселке Верея Орехово-Зуевского района. Благодаря объекту доступ к чистой питьевой воде получили 2 880 местных жителей Об этом со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова сообщил телеканал "360".

Станция позволит очистить воду от избыточного количества железа и иных примесей. Кроме того объект позволит снизить мутность воды. В сутки станция очистки воды сможет пропускать 720 кубометров воды.

"В 2016 году по губернаторской программе "Чистая вода" построено и модернизировано 53 ВЗУ и станции очистки воды. Благодаря данным мероприятиям качество водоснабжения улучшено у 264 тысяч жителей Московской области", — рассказал Пестов.