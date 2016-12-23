В Подмосковье можно будет получить услуги в сфере градостроения через МФЦ

МОСКВА, 23 дек – РИА Новости. В 2017 году услуги в сфере градостроения в Подмосковье можно будет получить в электронном виде. Все заявления и документы можно будет отправить при помощи интернета. Ответ также придет в электронном виде. Об этом со ссылкой на руководителя региональной Главархитектуры Владислава Гордиенко сообщил телеканал "360".

"Переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде в Подмосковье существенно повысит их доступность и качество. Это потребовало устранения правовых и технологических барьеров. С начала 2017 года мы начнем работу по новым регламентам. У каждого жителя региона будет возможность обратиться за услугой как через МФЦ, так и через региональный портал госуслуг", — отметил Гордиенко.

Благодаря новым возможностям ожидание предоставления государственных и муниципальных услуг существенно сократится, в некоторых случаях в три раза. Так, выдавать ордера на проведение земляных работ будут не в течение 30, а в течение 10 дней.