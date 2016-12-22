Подмосковный Минспорт подвел итоги года

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Подмосковный Минспорт подвел итоги уходящего года. Заседание коллегии ведомства прошло в г. п. Шаховская. Об этом сообщил телеканал "360".

Представителям ведомства показали пример развития инфраструктуры. Два года назад в Шаховской не было спорткомплекса, в котором бы занимались дети. Теперь там находится большой спортивный центр. Открыли его в 2014 году. Уже в 2015 году там появился ледовый дворец. Он создан для массовых катаний. Сейчас там тренируются финуристы и хоккеисты. Входной билет для взрослых стоит 120 рублей, а для школьников — 60 рублей. Дети до семи лет могут посещать спортивный комплекс бесплатно.

По мнению министра физической культуры и спорта Московской области Романа Терюшкова, подобные объекты должны раскрывать свой потенциал полностью.

"Помещения, конечно, не простаивают, но, тем не менее, должна быть более эффективная эксплуатация объектов", — отметил Роман Терюшков.

Благодаря постоянному развитию спортивной инфраструктуры в регионе за последние три годы стало на 30% больше спортсменов. В следующем году власти Московской области будут делать упор на информировании населения о возможности спортивной деятельности. В регионе создадут единую электронную систему, в которой можно будет увидеть все залы и дворцы спорта, секции, стадионы и дворовые площадки.

"Химки и Одинцово — берите пример с них! И еще с Чехова. Они лучше всех информируют граждан и продвигают массовый спорт, в том числе делая это через соцсети", — сказал Роман Терюшков.