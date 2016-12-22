В Подмосковье определили места для запуска салютов в Новый год

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Московской области определили площадки, на которых можно будет взрывать петарды и запускать салюты. Их во всем регионе будет 359. На их территориях будут дежурить спасатели и пожарные. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя подмосковного правительства Дмитрия Пестова.

Полный список всех площадок, на которых можно будет легально взрывать пиротехнику, вывесят на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Специалисты напоминают, что соблюдать при использовании пиротехники правила безопасности крайне важно. Перед покупкой необходимо проверить срок годности, а перед запуском — ознакомиться с инструкцией. Допускать к пиротехнике детей запрещено категорически.