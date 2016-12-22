39 елочных базаров будут работать в Одинцовском районе

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. 39 елочных базаров будут функционировать в Одинцовском районе Московской области. Об этом сообщил телеканал "360". Купить елку можно будет вплоть до 31 декабря на новогодних и рождественских ярмарках, а также на ярмарках выходного дня. Работать елочные базары начнут уже 23 декабря.

"При определении мест торговли мы руководствовались удобством их расположения для наших жителей, чтобы все желающие могли купить к Новому году один из главных его символов. Это официальные стационарные торговые точки, согласованные с местными администрациями и имеющие соответствующие разрешительные документы. Для сравнения — в прошлом году в муниципалитете работали всего 18 елочных базаров", — рассказал глава Одинцовского района Андрей Иванов.

Стоимость одного метра российской ели составит от 500 до 1000 рублей. Участников хвойных базаров выбирали при помощи конкурса. В нем приняли участие местные бизнесмены. Оформлены елочные базары в Одинцовском районе будут единообразно.