На водоемах Подмосковья на новогодних каникулах будут дежурить беспилотники

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Следить за безопасностью на подмосковных водоемах во время новогодних каникул будут беспилотники. На данный момент на крупнейших водных объектах региона обустраивают спасательные пункты. Это поможет спасти людей, провалившихся под лед. Во время новогодних каникул будут действовать 22 таких дежурных поста. Об этом со ссыллкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова сообщил телеканал "360".

За безопасностью зимой будут следить 730 сотрудников МЧС и пять судов на воздушной подушке. Вместе с ними дежурство несут представители правоохранительных органов, муниципальные органы власти и общественники. Проверки усиливают по праздникам и выходным дням.

Также для отслеживания чрезвычайных ситуаций в Подмосковье активно используют беспилотные летательные аппараты. Они позволяют следить за большой территорией на крупных водохранилищах и в случае возникновения опасных ситуаций вызывать спасателей. За безопасностью на подмосковных водоемах будут следить 14 беспилотников.