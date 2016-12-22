МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Подмосковье выполнили план по выдаче жилья сиротам. Для этого выделили 1,6 миллиарда рублей. Об этом со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой сообщил телеканал "360".

"По плану должны быть обеспечены 633 человека в 61 муниципальном образовании, а получили отдельные квартиры 646 сирот. Предоставить больше квартир удалось благодаря экономии областных средств в городских округах Балашиха, Бронницы, Домодедово, Ивантеевка, Орехово-Зуево, Люберецком, Одинцовском, Раменском, Ступинском муниципальных районах. В 2017 году в области планируется обеспечить жилыми помещениями 681 сироту. На указанные цели планируется выделить более 1,7 миллиарда рублей", — рассказала Ольга Забралова.

В 2015 году жилье в Подмосковье получили 653 сироты. Для этого из бюджета выделили 1,6 миллиарда рублей.