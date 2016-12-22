Сортировка мусора позволит улучшить экологию Московской области

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. 20 декабря на заседании правительства Московской области утвердили новую схему обращения с мусором в регионе. Это позволит улучшить экологическую ситуацию. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Московской областной думы.

"Она позволит снизить объемы захоронений до 50%. В Подмосковье появятся современные экологически безопасные объекты, на которых будет производиться сортировка мусора, извлечение полезных фракций для вторичной переработки. Также на них будет производиться извлечение опасных отходов. Те полигоны, которые продолжат функционировать, будут модернизированы", — отметила председатель Комитета по вопросам экологии и природопользования Алла Полякова.

Она отметила, что комитет подмосковного парламента совместно с сотрудниками Министерства экологии региона постоянно приезжают на рекультивируемые полигоны.

"Мы общаемся с жителями, слушаем их замечания, чтобы учесть их в последующей работе. Часто в наш адрес приходят обращения с просьбой о закрытии несанкционированных свалок. Одна из недавних проведенных проверок — в Химках, возле СНТ Кирилловка. Был проведен отбор проб почвы на содержание загрязняющих веществ. Нашим комитетом было решено взять на контроль вопрос о ходе работ по закрытию и ликвидации несанкционированной свалки, а также возмещению вреда, нанесенного окружающей среде", — сказала Полякова.

Также глава комитета сообщила, что власти Московской области надеются на гражданских активистов.

"Население активно поддерживает идею раздельного сбора мусора. Это позволит нам собирать отдельно сухой и "мокрый" мусор. В сухие контейнеры попадают вторичные материалы, пригодные для переработки: бумага, полимеры, металл, стекло. В "мокрый" контейнер попадают пищевые и растительные отходы", — добавила Полякова.

В новом году раздельный сбор мусора будет действовать в 13 городах Подмосковья: Волоколамске, Красногорске, Солнечногорске, Химках, Дубне, Ногинске, Мытищах, Ивантеевке, Домодедове, Балашихе, Озерах, Шатуре и Подольске.