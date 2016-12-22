Губернатор Подмосковья поздравил с профессиональным праздником спасателей

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Губернатор Подмосковья поздравил спасателей с профессиональным праздником. Об этом сообщил телеканал "360".

"Эта служба особенная! Мне приятно говорить о том, что все на территории Московской области отработали этот год достойно! При работе в таком регионе важна слаженность в рядах. И она позволила спасти жизни и обеспечить безопасность граждан. Мне приятно осознавать: все то, что закладывалось в МЧС, несется достойно следующими поколениями", — отметил Андрей Воробьев.

В МЧС по Подмосковью подвели итоги 2016 года. Руководитель Главного управления МЧС России по региону Сергей Полетыкин рассказал о изменениях, которые коснулись безопасности лесов в Московской области.

"Только в Московской области 100% лесного фонда охвачены камерами. И только у нас нет разделения на наш лес, ваш лес. Работают в случае чего ближайшие подразделения, мы работаем как единый механизм", — рассказал Сергей Полетыкин.

Самые смелые и решительные спасатели получили от главы региона награды. Также на встрече с сотрудниками МЧС Андрей Воробьев заострил внимание на результатах работы службы "112". Лучшей в Центральном федеральном округе стала Одинцовская ЕДДС.