Подмосковная дума утвердила новые назначения в региональном правительстве

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Депутаты подмосковной думы утвердили Максима Фомина и Ирину Смирнову на пост заместителей председателей регионального правительства. Об этом со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области сообщил телеканал "360".

Ирина Смирнова возглавляла ранее Министерство экономики. Теперь она будет заниматься всем экономическим блоком в регионе. В юрисдикции Максима Фомина, который ранее был председателем Комитета по конкурентной политике региона, будет строительный блок.