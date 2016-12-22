Должность подмосковного омбудсмена заняла Ксения Мишонова

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Она будет активно решать вопросы профилактики детской наркомании и работать с детьми-инвалидами.

На должность уполномоченного по правам ребенка в Московской области назначили члена Общественной палаты региона Ксению Мишонову. Об этом со ссылкой на заместителя председателя правительства Подмосковья Эльвиру Хаймурзину сообщил телеканал "360".

Особое внимание в должности детского омбудсмена Мишонова хочет уделить работе с детьми-инвалидами и их адаптации в обществе, а также профилактике детской наркомании.

Ксения Мишонова работала журналисткой, руководила Центром социальных и медиа-проектов Русского географического общества. С прошлого года она является генпродюсером ОАО "Химки-СМИ". Эту работу она совмещала с работой в Общественной палате.