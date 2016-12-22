Глава подмосковного Жуковского отчитался по итогам года перед губернатором

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главой городского округа Жуковский Андреем Войтюком. Обсуждали итоги работы местных властей в уходящем году. Андрей Войтюк отчитался об исполнении поручений главы региона. Об этом со ссылкой на пресс-службу губернатора сообщил телеканал "360".

"В этом году мы у вас посещали парк, дворы, смотрели, как делают ямочный ремонт. Как говорят жители — город меняется. Наша задача не останавливаться на достигнутом. Как реализуются наши программы, наказы, которые мы получили от жителей? Знаю, что вы всегда внимательно относитесь к тому, что требуют, просят жители", — сказал губернатор.

Глава городского округа Жуковский сообщил, что все поручения, которые давал губернатор, уже выполнены. Список из 10 пунктов сформировали по итогам сентябрьского рабочего визита главы региона.

"Все они выполнены, однако четыре из них мы продолжаем держать на дополнительном контроле. Допустим, есть поручение обследовать дом, определиться с состоянием фундамента. Мы провели экспертизу, но считаем для себя, что снимаем с контроля только тогда, когда после включения в план капитального ремонта в 2017 году работы будут выполнены и мы убедимся, что дом действительно надежно укреплен, будет стоять и не представлять никакой угрозы для жителей", — отметил глава Жуковского.