Профессиональные спортсмены посетили Коломенский детский дом

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Профессиональные спортсменки поздравили с наступающими Новым годом и Рождеством воспитанников Коломенского детского дома в Подмосковье. Занятия с детьми провели двукратный бронзовый призер Олимпийских игр Ольга Граф и заслуженный мастер спорта Екатерина Лобышева, сообщил телеканал "360".

"Когда ты видишь их блестящие глаза, как они тебе очень сильно благодарны за то, что у них что-то начинает получаться — это такие эмоции, которые подняли мне настроение на несколько дней", — рассказала Екатерина Лобышева.

Воспитанниками Коломенского детского дома являются 270 мальчиков и девочек от четырех до 18 лет. Они признаются, что очень любят спорт. Дети побеждают и занимают места на различных турнирах, в том числе на всероссийских и международных, например на чемпионате Европы по гребле.

Оргнанизаторами праздничной акции стали работники подмосковного Минспорта.