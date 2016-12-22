Губернатор Московской области встретился с журналистами

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Глава Московской области Андрей Воробьев встретился с журналистами региона. Об этом сообщил телеканал "360". Губернатор выразил представителям СМИ благодарность за достоверную информацию, которую они предоставляют.

"Сейчас в современном мире сложно подсчитать, какое количество СМИ на нашей территории. Их около 2,5 тысяч. Это много. Мы договорились вести свою программу максимально прозрачно. Нам нужны люди, которые рассуждают, разъясняют. Важно, чтобы информация была корректная. Интерпретация профессиональная", — отметил Воробьев.

Губернатор назвал СМИ стратегическими партнерами.

"СМИ для нас стратегический партнер. СМИ всегда будут востребованы в муниципальных образованиях. Сейчас, например, важна информация по преобразованию в городские округа. Все легитимные при открытом обсуждении мероприятия должны преобразовываться в жизнь. Если разберетесь вы, разберутся люди, которые получают эту информацию", — добавил Воробьев.