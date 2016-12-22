Глава Подмосковья высоко оценил программу капремонта в регионе

МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев оценил качество реализации программы капитального ремонта в регионе как высокое и результативное. Об этом сообщил телеканал "360".

Ремонт многоквартирных домов обсуждали на заседании подмосковного правительства в Красногорске. По словам министра ЖКХ Московской области Евгения Хромушина, в программу капитального ремонта этого года ввели новые принципы. Многие объекты ремонтировали комплексно.

"На 2016 год было запланировано более 2300 домов. Дополнительно появилось 136 многоквартирных домов в военных городках и перенесенные с 14-го и 15-го года дома 1808 домов. таким образом общий объем программы составил 4200 домов", — рассказал Хромушин.

Наибольшее количество многоквартирных жилых домов отремонтировали в больших мунципалитетах: Балашихе и Ногинском районе. На портале регионального министерства ЖКХ теперь есть интерактивная карта, на которой предоставлена информация о капремонте домов в Подмосковье.