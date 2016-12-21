В Московской области обнаружили филина впервые за 10 лет

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Биологи обнаружили в Шатурском районе Подмосковья филина. Эту птицу занесли в Красную книгу. На территории региона филина не встречали уже 10 лет. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Минэкологии Московской области.

В 2016 году специалисты нашли новые места обитания "краснокнижных" птиц. Некоторые популяции заметно увеличились за год.

"В Сергиево-Посадском районе отмечены ранее не наблюдавшиеся там малый подорлик и орлан-белохвост. Местонахождение большого подорлика впервые зафиксировано в Можайском районе, а редчайшего степного луня — в Рузском", — сообщил глава подмосковного Министерства экологии и природопользования Александр Коган.

Популяции некоторых видов, занесенных в Красную книгу, растут на протяжении последних лет. В Подмосковье увеличилось численность черного коршуна и длиннохвостой неясыти.