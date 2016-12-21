Реконструкция концертного зала в Реутове обошлась в 36 млн рублей

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В подмосковном Реутове реконструировали концертный зал. На проведение работ потратили 36 миллионов рублей. Ремонтом объекта, который находится в деловом комплексе "Мир", занималось градообразующее предприятие "НПО машиностроения". Об этом сообщил телеканал "360".

"НПО машиностроения" вложило в реконструкцию концертного зала делового комплекса "Мир" более 36 миллионов рублей. В этом зале проводят отчетные концерты наши городские ансамбли, кружки самодеятельности. Всего на базе делового комплекса "Мир" занимается 1200 воспитанников, это подарок, прежде всего, для них", — отметил глава Реутова Сергей Юров.

В зрительном зале заново обшили стены, поменяли пол и поставили новые кресла, а также закупили новую звуковую аппаратуру. Оборудование позволяет обеспечить объемный звук в концертном зале и обеспечить отличную слышимость в любой точке. За реализацией реконструкции следил гендиректор "НПО машиностроения" Александр Леонов.

"Нам досталось от предшественников замечательное здание делового комплекса "Мир". Но время идет, и оно перестало соответствовать современным требованиям. Была проведена реконструкция зала, мы ее долго готовили. Обновили внешний вид зала, хотя ничего не поменяли в его архитектуре, некоторые элементы декора оставили с того времени", — сказал Леонов.

Вместимость зала после ремонта осталась прежней. Концертный зал может вместить более тысячи зрителей. Торжественное открытие объекта пройдет 23 декабря.