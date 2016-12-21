Воробьев возглавил медиарейтинг глав российских регионов в сфере ЖКХ

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев возглавил медиарейтинг глав субъектов РФ в сфере жилищно-коммунального хозяйства за ноябрь. Перечень составила компания "Медиалогия". Об этом сообщил телеканал "360".

Андрей Воробьев опередил в рейтинге Сергея Собянина и поднялся на одну строчку по сравнению с октябрьским рейтингом. В пятерку также вошли губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Республики Крым Сергей Аксенов и губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.