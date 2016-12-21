Новый микрорайон подключили к электричеству в Московской области

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Подмосковье к электричеству подключили строящийся микрорайон "Люберцы 2016". Об этом со ссылкой на пресс-службу заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова сообщил телеканал "360".

Сотрудники ПАО "МОЭСК" открыли семь трансформаторных подстанций. Их общая мощность составляет 22 МВа. Кроме них в микрорайоне запустили распределительное устройство, а также проложили почти 12 километров кабельных линий электропередачи.

Возведенные объекты обладают повышенным уровнем надежности. Мощность подстанций значительно превышает необходимую для микрорайона. Это значит, что энергии хватит и на дополнительные объекты.

"В Московской области с начала 2016 года уже введено более 600 МВа новой трансформаторной мощности, что позволило подключить к электросетям ряд крупных промышленных предприятий, социальных объектов, сельскохозяйственных организаций, жилых микрорайонов, а также улучшить качество энергоснабжения действующих потребителей", — сообщил Пестов.