Торжественное мероприятие ко Дню спасателя пройдет 22 декабря в Подмосковье

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Торжественное мероприятие, посвященное Дню спасателя РФ, состоится 22 декабря в Подмосковье. Открывать его будет глава региона Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал "360".

В мероприятии поучаствуют руководители подмосковной противопожарной службы, Центрального регионального центра МЧС России, личный состав Главного управления МЧС России по Подмосковью, победители и призеры Всероссийского фестиваля "Созвездие мужества", а также главы муниципальных образований региона.

На мероприятии поговорят об итогах 2016 года в вопросах ликвидации и предупреждения чрезвычайных ситуаций, а также мероприятиях гражданской обороны. Кроме того эксперты оформят список задач на будущий год.

Во время праздничного мероприятия всем отличившимся вручат государственные награды РФ и знаки Подмосковья.