Заседание высшего совета Московской области состоится 26 декабря

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. 26 декабря в Подмосковье пройдет заседание Высшего совета региона, которым будет руководить Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал "360".

Участие в заседании Высшего совета примут руководители исполнительных органов власти Московской области, депутаты регионального парламента, члены правительства, представители региональной и муниципальных Общественных палат, а также главы муниципальных образований.

На мероприятии подведут итоги уходящего года по выполнению Указов президента Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева. Кроме того на заседании Высшего совета региона наградят муниципальные образования, которые показали хорошую работу в разных областях. Им вручат премию губернатора "Прорыв года".