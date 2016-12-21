В этом году в Подмосковье реконструировали 11 детских школ искусств

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. С начала года в Московской области реконструировали 11 детских школ искусств. В общей сложности в 2016 году в регионе отремонтировали 23 учреждения культуры. Об этом со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя подмосковного правительства Ольги Забраловой сообщил телеканал "360".

"Открывающаяся сегодня в Сергиевом Посаде детская школа искусств стала последней, 11 в этом году, где в рамках региональной госпрограммы проведены капремонт и техническое переоснащение. Ранее школы открылись в Красноармейске, Озерах и Серпухове, Коломенском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Раменском, Рузском, Ступинском и Талдомском районах. Всего на их капитальный ремонт и техническое переоснащение затрачено 267,2 миллиона рублей, — отметила Забралова.

С 2016 по 2018 годы в Московской области планируют реконструировать 14 детских школ искусств. Также в регионе возведут пять зданий для организаций дополнительного образования.