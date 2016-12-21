Глава подмосковных Озер отчитался о выполнении губернаторских указаний

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Глава Подмосковья Андрей Воробьев встретился с главой городского округа Озеры Дмитрием Богдановым. Об этом сообщил телеканал "360".

Основной темой их разговора стало выполнение поручений губернатора, которые он дал в августе 2016 года во время рабочего визита. По словам Дмитрия Богданова, в городском округе уже выполнили девять из 13 пунктов.

"На постоянном контроле находится вопрос оказания помощи ребенку-инвалиду. Еще два вопроса — по строительству подъездной дороги к земельным участкам, предоставленным многодетным семьям в селе Полурядинки, и городской бане — переходят на 2017 год. Что касается дороги, сейчас идет подготовка проектно-сметной документации. По бане возникала проблема организационного характера. Здание старое, котельная устаревшая и капитальный ремонт не приведет к улучшению ситуации, нужно проводить реконструкцию. Я бы хотел этот вопрос детально обсудить с профильными министерствами", — рассказал глава Озер.

Также Дмитрий Богданов рассказал о создании школы хоккея на территории ледового дворца спорта "Экопарк Арена Легенд", который открыли в августе 2016 года.

"Детская школа еще не запущена, этот вопрос в стадии проработки. Мое мнение, как главы, естественно, положительное, хоккейная школа должна быть. Думаю, в следующем году мы сможем ее открыть. Сама школа должна быть муниципальной, а ледовый дворец является частным. Уверен, что в рамках государственно-частного партнерства мы сможем решить этот вопрос", — отметил Богданов.

Глава Подмосковья напомнил, что одной из главных задач должно быть создание новых рабочих мест и улучшение инвестиционной привлекательности региона.

"Прошу особое внимание уделять созданию рабочих мест. Когда мы встречались летом, это был основной вопрос от жителей. Прошу вас заниматься этим вопросом персонально, находить условия для инвесторов", — заявил губернатор.