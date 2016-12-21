Более 38 тысяч обращений подали в Госадмтехнадзор Подмосковья в 2016 году

МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Более 38 тысяч обращений поступило в Госадмтехнадзор Московской области с начала 2016 года. Об этом со ссылкой на пресс-службу главы ведомства Татьяны Витушевой сообщил телеканал "360".

"В 2016 году непосредственно в Госадмтехнадзор поступило более 38 тысяч обращений граждан. Все они рассмотрены с выездом на место, заявителям даны письменные ответы. Лидерами по количеству обращений являются наши крупнейшие муниципалитеты: Балашиха, откуда поступило почти 2,2 тысячи обращений; Одинцовский район, жители которого обращались к нам за помощью свыше 2,1 тысячи раз. Замыкает тройку "лидеров" по поступившим обращениям Красногорский район из которого пришло 1,8 тысяч обращений", — отметила глава подмосковного Госадмтехнадзора.

По ее словам, наибольшее количество жалоб (более девяти тысяч обращений) приходит из-за нарушения тишины. Также популярными жалобами являются плохая или недостаточная уборка территории, навалы и свалки мусора, размещение транспортных средств на газонах и детских площадках.

"Благодаря помощи жителей в вопросе ликвидации скоплений отходов в неустановленных местах достигнут серьезный прогресс. За последние три года количество свалок и навалов мусора сократилось в 1,5 раза. В 2016 году по предписаниям инспекторов ликвидировано более 600 свалок и навалов мусора, из которых 70% — навалы мусора, в среднем не превышающие объема 10 кубометров", — заключила Витушева.