Минюст ответил на сообщения об иске родных жертв крушения MH17 к России

МОСКВА, 26 ноя — РИА Новости. Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) пока не уведомлял власти России об иске со стороны родственников граждан Нидерландов, погибших в результате крушения лайнера "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году, сообщил РИА Новости представитель Минюста России.

В пятницу Нидерландская телерадиовещательная корпорация со ссылкой на адвоката Вейру Мева сообщила, что родственники 55 жертв крушения лайнера подали иск против России в ЕСПЧ.

"По состоянию на 26 ноября власти РФ не уведомлялись Европейским судом по правам человека о жалобе, поданной родственниками граждан Нидерландов, погибших в результате крушения лайнера "Малайзийских авиалиний" на востоке Украины в 2014 году", — пояснили в ведомстве в ответ на запрос РИА Новости.

В настоящий момент министерство не располагает какой-либо информацией о данной жалобе.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска. МИД России заявил, что обвинения JIT в причастности к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким.

Минобороны России в сентябре огласило данные с грифом "совершенно секретно" о ракете, сбившей MH17. По данным ведомства, эта ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.