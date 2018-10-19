Саммит АСЕМ поддержал резолюцию СБ ООН по авиакатастрофе MH17

БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Саммит форума "Азия — Европа" (АСЕМ) поддержал резолюцию Совбеза ООН по катастрофе малайзийского Boeing на Украине. Это следует из заявления председателя форума, обнародованного в Брюсселе.

"Лидеры подтвердили свою полную поддержку резолюции 2166 СБ ООН", — говорится в заявлении.

Совбез ООН принял эту резолюцию в июле 2014 года. Россия выступала за тщательное и независимое расследование авиакатастрофы в строгом соответствии с этим документом и правилами Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

В докладе международной следственной группы (JIT) утверждалось, что самолет сбили из ЗРК "Бук", который доставили из России, а потом вернули обратно.

Москва не раз заявляла о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от Украины. Эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", также подтверждают, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.

Кроме того, российское Минобороны рассекретило данные по ракете, которой, как утверждает JIT, сбили самолет рейса MH17. Согласно документам, ракету произвели в 1986 году и тогда же отправили в воинскую часть на Украине. После распада СССР обратно в Россию ее не вывозили. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла ракета, неоднократно привлекали к военной операции в Донбассе.