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MH17. Расследование

Премьер Малайзии заявил, что пока не видел новые материалы по крушению MH17

(обновлено: 03:01 29.09.2018)
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© AP Photo / Adrian HoeМахатхир Мохамад во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре в Малайзии. Архивное фотоМахатхир Мохамад во время пресс-конференции в Куала-Лумпуре в Малайзии. Архивное фото
© AP Photo / Adrian Hoe

ООН, 29 сен — РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил РИА Новости, что пока не ознакомился с новыми материалами по расследованию крушения на Украине самолета авиакомпании "Малайзийские авиалинии", выполнявшего рейс MH17.

Австралийский политик Мариза Пейн. Архивное фото
© AFP 2018 / Daniel Leal-Olivas
Австралия признала результаты расследования крушения МН17
"Я слышал о них, но пока не видел документы", — сказал глава правительства.

Минобороны России ранее огласило данные с грифом "совершенно секретно" по ракете, сбившей MH17. По данным ведомства, эта ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, а после отправки на Украину ракета в Россию не вывозилась. При этом ракетный полк, на вооружении которого стояла сбившая Boeing MH17 ракета "Бук", неоднократно привлекался к операции украинских силовиков в Донецкой и Луганской областях.

Россия призвала международную следственную группу запросить у Украины документацию по ракете. Как позже сообщил официальный представитель Генпрокуратуры России Александр Куренной, новые материалы по расследованию крушения переданы представителю нидерландской стороны. В СК заявили о готовности и далее сотрудничать с Нидерландами для выяснения обстоятельств крушения MH17 и установления причастных к трагедии лиц.

Николай Паршин во время брифинга министерства обороны РФ по вновь открывшимся обстоятельствам крушения самолета Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines на востоке Украины. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.

Крушение малайзийского Boeing под Донбассом
© РИА Новости, Инфографика
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Расследование крушения малайзийского Boeing под Донецком
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MH17. Расследование
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