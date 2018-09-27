Австралия и Нидерланды признали итоги расследования крушения рейса MH17

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Австралия и Нидерланды полностью признают промежуточные итоги расследования причин крушения малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014, проведенного Международной следственной группой (JIT). Об этом заявила австралийский министр иностранных дел Мариза Пейн по итогам встречи на полях Генассамблеи ООН.
"Это была хорошая встреча, ясно, что у всех стран JIT общая цель — установить правду по крушению MH17 и предать суду ответственных", — заявил Блок по итогам встречи. Он также отметил, что расследование JIT имеет полную поддержку и Нидерландов, и Австралии.
"Мы сожалеем, что Россия до сих пор не признала результаты Международной следственной группы, и заявляем вновь, что Австралия полностью уверена в беспристрастности, независимости и профессионализме следственной группы и полученных ими результатов", — приводит слова министра австралийский новостной портал News.com.au.
Реакция России
Заявления глав МИД Нидерландов и Австралии прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.телеканалу RT.
Он напомнил, что военное ведомство предоставило сведения о том, когда была произведена ракета, сбившая лайнер, а также информацию о ее перемещениях.
"К сожалению, это расследование политизировано. Одни страны объявляют санкции, другие — проводят некачественные расследования", — считает Красов.
"Много шума"
Политолог Валерий Пякин отметил, что в истории с крушением MH17 от России все время требуют признать итоги какого-то расследования.радио Sputnik.
Эксперт напомнил, что в расследовании много провалов, в частности — до сих пор не обнародованы переговоры с украинским диспетчером, который вел Boeing.
"Есть много шума по поводу ведущегося расследования, но никаких следственных действий вообще не производится. Это, видимо, происходит от того, что вообще вся политика Запада в наше время оформляется в форме "хайли лайкли" – "весьма вероятно". Поэтому и требуют от России, чтобы она сама придумала, в чем она виновата", – заключил Пякин.
Авиакатастрофа в Донбассе
Расследованием занимается Международная следственная группа. В мае она представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Комплекс якобы доставили в Донбасс, а затем вывезли обратно в Россию.
В Москве обвинения JIT назвали голословными, а расследование — предвзятым и однобоким. По данным Минобороны, все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия, утилизировали после 2011 года. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтверждают, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.
Данные Минобороны
Согласно этим данным, ракету для "Бука" произвели в 1986 в Подмосковье и тогда же отправили в воинскую часть на Украине — в 223-ю зенитно-ракетную бригаду. После распада СССР это соединение вошло в состав ВСУ, а в 2014 годах участвовало в боях в Донбассе. Ракету же с территории Украины не вывозили.
Кроме того, военное ведомство представило доказательства того, что видео, на основании которых JIT пришла к выводу о причастности к крушению российского "Бук", были сфальсифицированы, а также обнародовало телефонный разговор полковника ВСУ Руслана Гринчака, который в 2014 году отвечал за контроль воздушной обстановки в зоне АТО.