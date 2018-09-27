Австралия и Нидерланды признали итоги расследования крушения рейса MH17

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Австралия и Нидерланды полностью признают промежуточные итоги расследования причин крушения малайзийского Boeing на востоке Украины в июле 2014, проведенного Международной следственной группой (JIT). Об этом заявила австралийский министр иностранных дел Мариза Пейн по итогам встречи на полях Генассамблеи ООН.

Встреча, посвященная расследованию крушения рейса MH17, прошла 25 сентября. Помимо Пейн, в ней участвовали глава МИД Нидерландов Стеф Блок и представители других стран, входящих в JIT, — Украины, Бельгии и Малайзии.

"Это была хорошая встреча, ясно, что у всех стран JIT общая цель — установить правду по крушению MH17 и предать суду ответственных", — заявил Блок по итогам встречи. Он также отметил, что расследование JIT имеет полную поддержку и Нидерландов, и Австралии.

Среди прочего на встрече обсуждалось "совместное решение о привлечении России к ответственности" за катастрофу лайнера. При этом Пейн выразила сожаление в связи с тем, что Москва, по ее словам, не признала результаты работы JIT.

"Мы сожалеем, что Россия до сих пор не признала результаты Международной следственной группы, и заявляем вновь, что Австралия полностью уверена в беспристрастности, независимости и профессионализме следственной группы и полученных ими результатов", — приводит слова министра австралийский новостной портал News.com.au.

Реакция России

Заявления глав МИД Нидерландов и Австралии прокомментировал первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

"Нам остается надеяться на благоразумие следственной группы и всего мирового сообщества. Министерство обороны России неоднократно говорило и доказывало, что ракета была украинской", — сказал парламентарий телеканалу RT

Он напомнил, что военное ведомство предоставило сведения о том, когда была произведена ракета, сбившая лайнер, а также информацию о ее перемещениях.

"К сожалению, это расследование политизировано. Одни страны объявляют санкции, другие — проводят некачественные расследования", — считает Красов.

"Много шума"

Политолог Валерий Пякин отметил, что в истории с крушением MH17 от России все время требуют признать итоги какого-то расследования.

"Мол, они его завершили и точно знают, что Россия виновна. Глава МИД Сергей Лавров, когда комментировал эти обвинения, напрямую сказал, что Нидерланды обращались к России с просьбой помочь установить факты, доказывающие вину России, и предоставить их следственной группе. Эта следственная группа только имитирует расследование", — сказал он в эфире радио Sputnik

Эксперт напомнил, что в расследовании много провалов, в частности — до сих пор не обнародованы переговоры с украинским диспетчером, который вел Boeing.

"Есть много шума по поводу ведущегося расследования, но никаких следственных действий вообще не производится. Это, видимо, происходит от того, что вообще вся политика Запада в наше время оформляется в форме "хайли лайкли" – "весьма вероятно". Поэтому и требуют от России, чтобы она сама придумала, в чем она виновата", – заключил Пякин.

Авиакатастрофа в Донбассе

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, 17 июля 2014 года потерпел крушение под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Расследованием занимается Международная следственная группа. В мае она представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing сбили из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Комплекс якобы доставили в Донбасс, а затем вывезли обратно в Россию.

В Москве обвинения JIT назвали голословными, а расследование — предвзятым и однобоким. По данным Минобороны, все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия, утилизировали после 2011 года. Кроме того, эксперименты концерна "Алмаз-Антей", ведущего предприятия по производству систем ПВО, в том числе комплексов "Бук", подтверждают, что Boeing сбили с территории, контролировавшейся украинской армией.

Данные Минобороны

Семнадцатого сентября Минобороны представило рассекреченные документы по ракете, которая, как утверждает JIT, поразила лайнер.

Согласно этим данным, ракету для "Бука" произвели в 1986 в Подмосковье и тогда же отправили в воинскую часть на Украине — в 223-ю зенитно-ракетную бригаду. После распада СССР это соединение вошло в состав ВСУ, а в 2014 годах участвовало в боях в Донбассе. Ракету же с территории Украины не вывозили.