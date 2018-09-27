В Госдуме оценили заявление главы МИД Австралии о расследовании гибели MH17

МОСКВА, 27 сен — РИА Новости. Расследование крушения малайзийского Boeing MH17 в Донбассе политизировано, заявил RT первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов, комментируя признание результатов работы международной следственной группы (JIT) главой МИД Австралии Маризой Пейн.

"Нам остается надеяться на благоразумие следственной группы и всего мирового сообщества. Министерство обороны России неоднократно говорило и доказывало, что ракета была украинской", — сказал парламентарий.

Он напомнил, что военное ведомство предоставило сведения о том, когда была произведена ракета, сбившая лайнер, а также информацию о ее перемещениях.

"К сожалению, это расследование политизировано. Одни страны объявляют санкции, другие — проводят некачественные расследования", — заключил он.

Ранее глава МИД Австралии Мариза Пейн по итогам встречи с коллегами из Нидерландов, Украины, Бельгии и Малайзии, входящих в международную следственную группу по расследованию крушения малайзийского Boeing, выразила сожаление в связи с тем, что Россия не признала результатов ее работы.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение в июле 2014 года под Донецком, все находившиеся на борту 298 человек погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не имели технической возможности сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС России из Курска.

В российском МИД заявляли, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, а следствие является предвзятым и однобоким. Владимир Путин отметил, что Москву не допускают к расследованию катастрофы, а признать результаты расследования Россия могла бы только при этом условии.