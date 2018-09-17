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MH17. Расследование

В Минобороны рассказали о ракете, сбившей Boeing над Донбассом

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© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкБрифинг Министерства обороны РФ по крушению Боинга-777Брифинг Министерства обороны РФ по крушению Боинга-777
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Ракета комплекса "Бук", которой в 2014 году был сбит малайзийский Boeing МН17 над Донбассом, в 1986 году была отправлена в воинскую часть, дислоцированную на территории УССР, заявили в Минобороны России.

Брифинг Министерства обороны РФ по крушению Боинга-777
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Россия передала Нидерландам материалы по расследованию крушения MH17

В понедельник на брифинге в пресс-центре МИА "Россия сегодня" представители российского военного ведомства сообщили, что, по информации, ранее находившейся под грифом "совершенно секретно", ракету с серийным номером 8868720 произвели в 1986 году на Долгопрудненском предприятии. В дальнейшем ей присвоили боевой номер 886847379.

Ракета с этим номером в 1986 году была отправлена в 223-ю ракетную бригаду, дислоцированную в Прикарпатском военном округе Украинской ССР. Сейчас это подразделение расположено в городе Стрый Львовской области, с 2014 она участвовала в боевым действиям в Донбассе. Обратно в Россию ракету не вывозили, отметили в Минобороны.

Другие доказательства

Брифинг Министерства обороны РФ по крушению Боинга-777
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Толстой прокомментировал представленные Минобороны данные по MH17
Кроме того, российские эксперты, изучив видеоматериалы, которые использовались в работе международной комиссии, выяснили, что они были подделаны. В частности, на видео, представленном как доказательство присутствия российского "Бука" в Донбассе, изображения тягача и трейлера с ЗРК были вмонтированы.

Представители Минобороны также обнародовали запись телефонного разговора полковника ВСУ Руслана Гринчака, сделанную на учениях в Одесской области в 2016 году. В ней украинский офицер произносить фразу о возможности сбить еще один малайзийский Boeing.

Реакция на брифинг Минобороны

Зенитный ракетный комплекс Бук. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Ракеты для "Буков" не попадали в распоряжение добровольцев ЛНР и ДНР
В Киеве отреагировали на появление представленной российским оборонным ведомством информации, назвав ее недостоверной. В частности, по словам секретаря Совета национальной обороны и безопасности (СНБО) Украины Александра Турчинова, эти данные являются "очередным неудачным фейком Кремля".

Министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон, в свою очередь, назвал сообщения российского оборонного ведомства "еще одним примером российской дезинформации".

Никто из них не смог предоставить никаких сведений, подтверждающих то, что опубликованные Москвой доказательства — фальшивка.

Крушение MH17

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. Все находившиеся на борту 298 человек погибли.

Брифинг Министерства обороны РФ по крушению Боинга-777
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Минобороны опасается, что Киев уничтожит документы на сбившую MH17 ракету

Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не имели технической возможности сбить самолет на такой высоте. Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования, согласно которым Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего российской 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска.

В российском МИД назвали обвинения JIT голословными, а само расследование предвзятым и однобоким. По словам Владимира Путина, Россию не допускают к расследованию катастрофы, при этом она может признать результаты следствия только при условии непосредственного участия.

Крушение малайзийского Boeing под Донбассом
© РИА Новости, Инфографика
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Расследование крушения малайзийского Boeing под Донецком

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MH17. Расследование
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