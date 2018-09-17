СК направил информацию по МН17 в Генпрокуратуру для передачи Нидерландам

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Следственный комитет России направил новую информацию по делу о крушении рейса МН17 авиакомпании "Малайзийские авиалинии" в небе над Донецком 17 июля 2014 года в Генпрокуратуру для передачи голландской стороне, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Минобороны РФ в понедельник обнародовало данные о том, что номер ракеты установлен, она в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР. Россия призвала международную следственную группу запросить у Украины всю необходимую документацию по ракете.

"Полученная новая информация направлена в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для передачи голландской стороне в соответствии с имеющимися международными договоренностями. Считаем крайне важным принять в расчет данную информацию и учесть ее в дальнейшем процессе расследования при формировании окончательных выводов Совместной следственной группой", — сказала Петренко.

Она также выразила уверенность в том, что представленные РФ данные "являются веским поводом пересмотреть промежуточные выводы уголовного следствия по делу о данной трагедии, в ходе которого в адрес России были выдвинуты необоснованные обвинения".

"Надеемся, что полученные новые сведения позволят странам, представленным в Совместной следственной группе, установить подлинных виновников произошедшей трагедии", — подчеркнула представитель СК РФ.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие.

Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.