Толстой прокомментировал представленные Минобороны данные по MH17

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. Игнорирование совместной следственной группой представленных Минобороны РФ фактов по катастрофе Boeing MH17 будет говорить о ее некомпетентности и политической ангажированности, считает вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

Сбившая МН17 ракета в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР, ее бортовой номер установлен, заявили в Минобороны РФ. Россия призывает международную следственную группу запросить у Украины всю необходимую документацию по ракете.

По словам Толстого, теперь слово за Украиной. Но первое, отмечает депутат, что сделал украинский президент Петр Порошенко, — подписал указ о прекращении Договора о дружбе с Россией.

"Информация об этом размещена на официальном сайте президента Украины через 16 минут после начала брифинга Министерства обороны в Москве. Более глупого шага себе сложно было представить. Что дальше? Внезапно вспыхнувший пожар на территории 223-й зенитно-ракетной бригады под Тернополем? Обострение обстановки и начало открытых боевых действий на Юго-Востоке с целью опять прикинуться жертвой? Если даже после представления российским Министерством обороны сегодняшней ценнейшей информации Совместная следственная группа заявит, что все равно виновата Россия, то можно будет смело констатировать как ее некомпетентность, так и политическую ангажированность", — заявил Толстой журналистам.

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.

Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.