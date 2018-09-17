Россия направила Нидерландам новые данные о ракете, сбившей МН17

МОСКВА, 17 сен — РИА Новости. РФ направила Нидерландам новые данные о ракете, сбившей рейс МН17 над Украиной, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

"Информация о ракете направлена голландской стороне в соответствии с их запросом. Более того, как было сказано ранее, специалисты совместной следственной группы могут ознакомиться с представленными документами, если у них будет на это желание", — пояснил Конашенков.

Кроме того, представитель Минобороны призвал международную следственную группу запросить документы из архивов 223-ого зенитно-ракетного полка украинских вооруженных сил о приеме данной ракеты в полку, об ее перемещениях, а также формуляры ракеты.

Как ранее заявил начальник главного ракетного-артиллерийского управления Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Николай Паршин, комиссия в Нидерландах уведомлена о том, что поставленная на Украину ракета, сбившая МН17, не возвращалась в РФ. По его словам, сбившая рейс МН17 ракета после производства в 1986 году была отправлена в воинскую часть Украинской ССР.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © РИА Новости Причастна к трагедии и манипуляции - Минобороны о роли Украины в крушении MH17

Малайзийский Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте. Международная следственная группа JIT позже представила промежуточные результаты расследования. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из ЗРК "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Следователи затруднились ответить, когда и в какой суд будут переданы результаты расследования.

МИД РФ заявил, что обвинения JIT в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент РФ Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения малайзийского Boeing рейса MH17 на востоке Украины, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.